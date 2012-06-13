Требуется нарисовать космический корабль mainship для игры рефы на корабль это космический корабль из homeworld http://www.google.com/search?q=homeworld+mothership&tbm=isch Требуется нарисовать похожий lowpoly корабль с похожими текстурами и формой, а акже harvester - ...
Нарисовать арты и графику для мобильной игры
Доброго времени суток.
Ищу интузиаста ХУДОЖНИКА в команду, для рисования мобильной онлайн игры для платформ на ОС Android, iOS, WP7–8, Bada.
Требуется только граффика и арты к игре. Проект безумно простой,нужно сделать по аналогии. Четкого тз нету,но все поясню и расскажу максимально допустимо.От Вас требуется немного фантазии.
Жду всех желающих для более подробной информации в ICQ — 623875877
Заявки фрилансеров
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