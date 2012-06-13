Нарисовать арты и графику для мобильной игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки280 просмотров

Доброго времени суток.

Ищу интузиаста ХУДОЖНИКА в команду, для рисования мобильной онлайн игры для платформ на ОС Android, iOS, WP7–8, Bada.

Требуется только граффика и арты к игре. Проект безумно простой,нужно сделать по аналогии. Четкого тз нету,но все поясню и расскажу максимально допустимо.От Вас требуется немного фантазии.

Жду всех желающих для более подробной информации в ICQ — 623875877

AndroidiOS
13 лет назад
Bvrk
Юрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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