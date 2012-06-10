Замоделить бюст

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  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок316 просмотров

Нужно замоделить бюст, пример как в приложение. модель под 3d печать текстуры и большой деталировки не нужно. пример розовый бюст. Предлагайте Вашу цену за одну модель

13 лет назад
archirost
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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