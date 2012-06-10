Желательно снимки модели с каждой стороны
Замоделить бюст
Нужно замоделить бюст, пример как в приложение. модель под 3d печать текстуры и большой деталировки не нужно. пример розовый бюст. Предлагайте Вашу цену за одну модель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $503D-графика5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для телевизионного проекта требуется изготовить оформление, видео перебивку -логотип компании в 3D, заставку-Реклама с контактной информацией.Быстро и профессионально.3D-графика9 заявокЗакрыт13 лет назад
Мне необходимо чтоб прикрепленная картинка JPG (2D) была немного выпуклая (3D), т.е. картинка будет иметь размер 100 см в высоту, и ей необходимо создать глубину примерно 10 см. Большая детализация не нужна, например там где ...3D-графика3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста-дизайнера, способного сделать 2D или 3D визуализацию он-лайн игры (футбол). Глубокое знание HTML5 или FLASH. Работа с сокетами.3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать несколько несколько элементов, планок и иконок в 3D для сайта.3D-графика13 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание 3d моделей в формате .stlЗакрыт13 лет назад
- $50
Срочно нужно отрисовать подшипник такой как на рисунке, не обязательно 100% сходство http://gong.com.ua/explorer_srb_ru.jpgЗавершен13 лет назад
Нужно сделать очки в в 3D (на выходе в формате DAE) : http://www.imitation-oakleysunglassesmall.com/image/cache/data/carrera/12609-2000x2000.jpg От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), Укажите пожалуйста ...3D-графика5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт, нужно нарисовать коробку 3D с выдержкой общего стиля страницы. Коробка будит символизировать некий пакет со ставками(bids) разным количеством. Формат PSD, с возможностью редактировать каждый слой. На передней и боковой стенке значок ...Завершен13 лет назад
Необходима периодическая работа по созданию интерьерных 3d картинок3D-графика19 заявокЗакрыт13 лет назад