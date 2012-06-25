Рендер фишек для настольной игры (несложно)

Необходимо создать в 3D программе фишку для настольной игры в виде грузовика в 5 разных цветовых вариантах и отрендерить в PNG

Подобно этому: http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=ru&sa=N&qscrl=1&biw=1280&bih=643&tbm=isch&tbnid=5Jf43hzjnaecDM:&imgrefurl=http://freemarket.kiev.ua/message/642158-fishki-dlya-nastolnyh-igr-optom.html&docid=Psy95DFP8udBgM&imgurl=http://freemarket.kiev.ua/images_message/2387/113241/642158/770245.jpg&w=1500&h=1125&ei=e5PhT-OkO4jftAaOxf1v&zoom=1&iact=hc&vpx=408&vpy=336&dur=4&hovh=194&hovw=259&tx=172&ty=101&sig=110802054744441391358&page=1&tbnh=138&tbnw=226&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:12,s:0,i:108

Ракурс и расположение только другие.