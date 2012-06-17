Долгосрочный проект от компании ГАСЗНАК. www.gasznak.ru Создание плакатов по охране труда в 3D. Создание индивидуального стиля изображений людей, текста для всей серии плакатов. Примеры в приложенных файлах. От вас ...
Разработка 3D-модели оформления фасада Б/Ц
Разработка 3D-модели включает в себя:
- Размещения вывесок: «якорных» арендаторов, прочих арендаторов;
- Размещение плоскостей под кинотеатр;
- Размещение рекламных плоскостей под продажу арендаторам и другим;
- Размещение рекламных вывесок под продажу.
- Четкое соблюдение масштаба и размеров к существующему зданию;
- Привязку при прилегающим дорогам;
- Пояснительную записку с размерами каждой конструкции;
- Пояснительную записку с рекомендуемыми для изготовления материалами;
- Два вида визуализации: дневная и ночная (с подствекой);
- Два варианта визуализации учитывая готовый фасад, входные группы и транспортные потоки.
Для разработки 3D-модели предоставляется проект фасада выполненный в autoCad .
Сроки выполнения работ 2 недели.
Нужен специалист с высоким уровнем работы быстро и качественно!
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