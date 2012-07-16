Модель логистического терминала

День добрый!

Необходимо создать внешний вид (только внешний вид, на свое усмотрение! Внутренности делать не надо :) см. пример.) логистического терминала (наподобие DHL, EMS и т.п.) с дебаркадерами, машинками, забором, деревьями и т.п. и встроить его в аэрофотосъемку территории. Требуется несколько видов с разных сторон. Для дальнейшего использования в полиграфии.

Пишите цену и срок.