Модель логистического терминала

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок265 просмотров

День добрый!

Необходимо создать внешний вид (только внешний вид, на свое усмотрение! Внутренности делать не надо :) см. пример.) логистического терминала (наподобие DHL, EMS и т.п.) с дебаркадерами, машинками, забором, деревьями и т.п. и встроить его в аэрофотосъемку территории. Требуется несколько видов с разных сторон. Для дальнейшего использования в полиграфии.

Пишите цену и срок.

13 лет назад
tigraz
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erikghuk
Эрик 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Всё сделано четко по ТЗ. Дальнейшие доработки выполнялись быстро и без промедлений. Рекомендую!
Советую всем работать с Алексейем. Четкое ТЗ, оплата вовремя, приятно общаться.

Заявки фрилансеров

erikghuk
Эрик 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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