Приватный проект для Гайда Андрей (polok)-2

Необходимо смоделировать деталь, которая "появляется" из чертежа. Наподобие как здесь, только под углом http://prolab.k-r-w.ru/images/ark.png или как здесь но с чертежом этой конструкции на бэкграунде http://4.bp.blogspot.com/_pCKOGqqVJQc/S8cH2na4RmI/AAAAAAAAA84/RJb58ECYRg4/s1600/Piston_Engine_img01.jpg