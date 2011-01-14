Дизайн/чертеж капсулы для капсульного отеля

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок277 просмотров

Клиента интересует дизайн и чертеж капсулы для капсульного отеля:

Примеры готовых капсулных отелей в Японии/Китае:

http://operkor.wordpress.com/2011/01/14/гостиница-по-китайски-в-китае-появилс/

http://air-tours.ru/Articles/news6/capsulhotel.jpeg

http://turistua.com/pictures/posts/11076_1635.jpg

http://mobilelady.ru/wp-content/uploads/2011/11/Japan-Capsule-Hotel-Solution-7.jpg

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2009-10/1256166890_1256157541_capsules_hotel_20.jpg

Пока интересует - предварительный дизайн капсулы(идеи по материалу), дизайн стойки для капсул.

Важно - модульность конструкции, идеально поместить10-15 капсул в разобранном виде в грузовик.

Очень приветствуется простота сборки разборки.

Размер капсулы внутри125х125х210см

Ожидаемый результат:

- 3D рендер готовой капсулы (свет/блики и прочие eyecandys существенно увеличивают шансы на прниятие проекта)

- 3D рендер стойки с капсулами.

- Чертеж капсулы в разобранном состоянии.

- Чертеж капсулы в собранном состоянии.

- Чертеж стойки.

- Описание использованных/рекомендованных материалов.

- Любые соображения относительно капсулы.

WordPress
13 лет назад
yanson316
Пинский 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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