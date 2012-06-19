Разработка 3D-модели включает в себя: - Размещения вывесок: «якорных» арендаторов, прочих арендаторов; - Размещение плоскостей под кинотеатр; - Размещение рекламных плоскостей под продажу арендаторам и другим; - Размещение рекламных вывесок ...
Нужен дизайн объемной наклейки стоп
эта наклейка будет наносится на пол, размер: диаметр 500 мм. Это красная кнопка СТОП. Вот она нужна объемная!
цена и сроки
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