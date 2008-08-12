alpha_web

Людмила alpha_web

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн сайтов и другие графические работы

Работаю с понедельника по пятницу.

Точные цену и сроки разработки могу назвать после прочтения тех. задания либо ссылки на подобный сайт.

Не дорабатываю чужие проекты, даже если "там совсем чуть-чуть".

Промежуточные варианты и наброски не делаю. Так же, как две-три концепции на выбор. Делается один продуманный макет и дорабатывается. Если сможете аргументировать, почему данный макет не подходит, делаю вторую концепцию. Разработка двух и более вариантов на выбор возможна только при двух- и более- кратной оплате работы.

Верстку не делаю.

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
robin
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Требуется полный редизайн первой страницы сайта
Сделано хорошо, без нареканий
Четко поставленное ТЗ, никаких лишних слов, все только по делу, быстрая оплата. Было приятно работать!
Ответный отзыв
azaharov
46 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Дизайн нескольких страниц сайта
Работой очень доволен
Спасибо за проект, приятно было работать с Вами!
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн + верстка праздничного портала
Очень понравилось работать с Людмилой!
Ольга, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
wdevsv
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Дизайн 1-й страницы сайта livexpert.ru/dev
Людмила оставила самое положительное впечатление. Хочу отметить 3 важных аспекта сотрудничества с ней. 1. Качественный дизайн. Результатом я очень доволен. Отобрал предложение Людмилы по, на мой взгляд, самому лучшему портфолио из 37 и не ошибся. 2. Быстрые сроки. Хоть у нас и не было очень четких сроков, но все работы делала быстро и первоначальный дизайн и каждое изменение занимали не более дня. В итоге вся работа была выполнена в 4-5 итераций и заняла 3-4 дня, что для меня было вполне приемлимым. 3. Отличное ведение проекта. Изначально Людмила задала мне множество "правильных" вопросов, отвечая на которые я убедился что она поняла задачу на 100%. Затем она постоянно предлагала разные варианты, уточняла, никогда не отказывалась дорабатывать детали или немного уменьшить объем работы. При этом она у меня отняла минимум времени.
Олег, спасибо за работу! Корректная постановка задачи и умение объяснить, чего хочется, сделали работу быстрой и продуктивной. Ваш проект был один из немногих, когда работа работа для души, а не для денег:)
Ответный отзыв
Maninweb
Игорь 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Прорисовка страниц интернет магазина
Во второй раз поработал с Людой, впечатления только положительные. Превосходный и ответственный дизайнер! Спасибо :)
Взаимно. Спасибо за приятное сотрудничество!:-)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
9 отзывов
$10/час
от $250от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
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