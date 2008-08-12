Людмила оставила самое положительное впечатление. Хочу отметить 3 важных аспекта сотрудничества с ней. 1. Качественный дизайн. Результатом я очень доволен. Отобрал предложение Людмилы по, на мой взгляд, самому лучшему портфолио из 37 и не ошибся. 2. Быстрые сроки. Хоть у нас и не было очень четких сроков, но все работы делала быстро и первоначальный дизайн и каждое изменение занимали не более дня. В итоге вся работа была выполнена в 4-5 итераций и заняла 3-4 дня, что для меня было вполне приемлимым. 3. Отличное ведение проекта. Изначально Людмила задала мне множество "правильных" вопросов, отвечая на которые я убедился что она поняла задачу на 100%. Затем она постоянно предлагала разные варианты, уточняла, никогда не отказывалась дорабатывать детали или немного уменьшить объем работы. При этом она у меня отняла минимум времени.