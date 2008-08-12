Дизайн сайтов и другие графические работы
Работаю с понедельника по пятницу.
Точные цену и сроки разработки могу назвать после прочтения тех. задания либо ссылки на подобный сайт.
Не дорабатываю чужие проекты, даже если "там совсем чуть-чуть".
Промежуточные варианты и наброски не делаю. Так же, как две-три концепции на выбор. Делается один продуманный макет и дорабатывается. Если сможете аргументировать, почему данный макет не подходит, делаю вторую концепцию. Разработка двух и более вариантов на выбор возможна только при двух- и более- кратной оплате работы.
Верстку не делаю.
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
9 лет назад
Сделано хорошо, без нареканий
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, никаких лишних слов, все только по делу, быстрая оплата. Было приятно работать!
$150
10 баллов
15 лет назад
Работой очень доволен
Ответный отзыв
Спасибо за проект, приятно было работать с Вами!
$300
10 баллов
15 лет назад
Очень понравилось работать с Людмилой!
Ответный отзыв
Ольга, спасибо за сотрудничество!
$200
10 баллов
15 лет назад
Людмила оставила самое положительное впечатление. Хочу отметить 3 важных аспекта сотрудничества с ней. 1. Качественный дизайн. Результатом я очень доволен. Отобрал предложение Людмилы по, на мой взгляд, самому лучшему портфолио из 37 и не ошибся. 2. Быстрые сроки. Хоть у нас и не было очень четких сроков, но все работы делала быстро и первоначальный дизайн и каждое изменение занимали не более дня. В итоге вся работа была выполнена в 4-5 итераций и заняла 3-4 дня, что для меня было вполне приемлимым. 3. Отличное ведение проекта. Изначально Людмила задала мне множество "правильных" вопросов, отвечая на которые я убедился что она поняла задачу на 100%. Затем она постоянно предлагала разные варианты, уточняла, никогда не отказывалась дорабатывать детали или немного уменьшить объем работы. При этом она у меня отняла минимум времени.
Ответный отзыв
Олег, спасибо за работу! Корректная постановка задачи и умение объяснить, чего хочется, сделали работу быстрой и продуктивной. Ваш проект был один из немногих, когда работа работа для души, а не для денег:)
$200
10 баллов
15 лет назад
Во второй раз поработал с Людой, впечатления только положительные. Превосходный и ответственный дизайнер! Спасибо :)
Ответный отзыв
Взаимно. Спасибо за приятное сотрудничество!:-)
Дизайн сайтов
9 отзывов
$10/час
от $250от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $350
нет рейтинга