Несколько лет на сайт арендовали ссылки через SeoPult и последние года три-четыре покупали "вечные" ссылки через Gogetlinks/Getgoodlinks. В 2015 г. сайт впервые попал под "минусинск". Сняли полностью аренду ссылок через Seopult, сайт восстановился. Примерно год назад перестали закупать ...