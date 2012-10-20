robin

Артем Макаров robin

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Программа для создания списка файлов и каталогов

    Требуется написать программу в виде исполняемого файла, отдельно для ОС Windows отдельно для MacOS и для Linux без установки (инсталляции) в систему, которая формирует из указанной директории (диска) полный список каталогов\файлов, сохраняя в свой внутренний ...

    HTMLLinuxmacOS
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вывод сайта из-под "Минусинска"

    Требуется вывести сайт из-под фильтра "Минусинск", наложенный по причине закупок "вечных" ссылок. ТОЛЬКО безопасная сделка Weblancer, исполнитель получает 100% оплату, по факту исполнения договора. Цена договорная.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта по скетч-макету

    Требуется сделать редизайн существующего сайта на основе прототипа (скетч-макета), выполненного в Axure, с учётом представленных в прототипе вариантов lg, sm, xs и т.п. Примерно 10 базовых страниц состоящих из примерно 17 базовых блоков. Посмотреть прототип можно ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаIllustratorPhotoshop
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывести сайт из-под Минусинска

    Несколько лет на сайт арендовали ссылки через SeoPult и последние года три-четыре покупали "вечные" ссылки через Gogetlinks/Getgoodlinks. В 2015 г. сайт впервые попал под "минусинск". Сняли полностью аренду ссылок через Seopult, сайт восстановился. Примерно год назад перестали закупать ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн целевой web-страницы для контекстн. рекламы

    $150

    Требуется сделать дизайн целевой страницы (landing page) для контекстной рекламы по запросам "восстановление данных", восстановление флешек и SSD" и "восстановление raid". Поскольку запросы родственные, то можно сделать единый шаблон, отличающийся только главным графическим блоком\слайдером. Дизайн должен ...

    Flash
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется полный редизайн первой страницы сайта

    $170

    Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта kc-wolf.ru, посвященного восстановлению данных в Уфе. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных ...

    Photoshop
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание и поддержка групп в vk и facebook

    Требуется создание " с нуля", поддержка и сопровождение группы "вконтакте" и в facebook. Дизайн, наполнение, привлечение подписчиков, - вобщем пакетная комплексная услуга. На постоянной основе с ежемесячной оплатой.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод статей с русского на английский

    Для постоянного сотрудничества ищется переводчик. Требуется переводить с русского на англ. технические статьи по тематике "восстановление данных" (словарь спец. терминов будет предоставлен). Средний объем 1000-3000 знаков. Предлагайте цены, выберу исполнителя исходя из приемлемого сочетания цена\качество.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 1-ой страницы сайта "восстановление данных"

    $300

    Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта www.hardmaster.info, посвященного восстановлению данных. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных графических элементов. Исполнители, ...

    jQueryPhotoshop
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется перенести сайт c html на ModX Evo

    Требуется перенести сайт www.hardmaster.info c html верстки на ЦМС ModX Evolution v 1.0.6. Условия: Сохранение оригинальных URL всех страниц, картинок. Сохранение всех оригинальный тегов TITLE и DESCRIPTION существующих страниц, тегов ALT и TITLE изображений и ...

    HTMLCSSMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос html сайта на MODX

    $100

    Требуется перенос сайта сделанного в стародавние времена, с голого html на CMS MODX с сохранением всех адресов, верстки и функционала. Общее кол-во страниц - около 300. Желательный срок выполнения до недели. Желательный бюджет до 4 000 руб. ...

    HTMLMODX
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделка существующего сайта и посл. поддержка

    $2500

    На базе персональной странички (www.hardmaster.info) нужно сделать корпоративный сайт (существующий контент должен быть перемещен в раздел "сетевой дневник" или что то типа этого). ТЗ: без извратов, типа написание ЦМС с нуля и т.п., создание БД, ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно поднять ТИЦ и PR сайта

    http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4. Бюджет обсуждаем. Готов к долговременному сотрудничеству. P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод технических статей с русского на англ.

    Нужен переводчик для перевода (либо корректировки переведенного google.translate) технических статей с русского на английский. Работа на постоянной основе, подробности в привате. Оплата по договоренности.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
5 баллов
6 лет назад
Вывести сайт из-под Минусинска
Заказчик не понимает сути пролемы и процесса ее решения! Была поставлена задача вывести сайт из-под Минусинска. После моего анализа диагноз подтвердился и начались работы. Заказчик сразу был предупрежден, что это очень длительный процесс. Механизм самого Яндекса не позволяет отправить сайт на повторную проверку раньше определенного срока, вот этому подтверждение: http://joxi.ru/Q2K4N9jC9MkyNA Все основные проблемные ссылки снимались: http://joxi.ru/8234PBgC6gywJA о чем свидетельствует экстремум на графике, дальше следует естественные рост ссылочной массы, так как на сайте около 1000 уникальных страниц полезного контента. Заказчик аргументировал свой отзыв тем, что работы не велись и сайт еще не выведен из-под фильтра, хотя, повторюсь я его предупреждал, что будет долго!
Предоплата исполнителем получена. Работа не исполнителем не выполнена.
Ответный отзыв
bend3r
Даниил 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется полный редизайн первой страницы сайта
Четкое представление ТЗ в виде подробного рассказа. Помог мне разобраться с сервисом! Приятен в общении, рекомендую!
Сделано хорошо, нареканий нет
Ответный отзыв
alpha_web
Людмила 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Требуется полный редизайн первой страницы сайта
Четко поставленное ТЗ, никаких лишних слов, все только по делу, быстрая оплата. Было приятно работать!
Сделано хорошо, без нареканий
Ответный отзыв
hybrid
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Нужен вывод сайта из-под АГС
Всё супер. Артем всегда был на связи и вовремя оплатил работу.
Работа выполнена полностью, по факту сотрудничества остался доволен.
Ответный отзыв
wfrost
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн 1-ой страницы сайта "восстановление данных"
Все супер. Толково поставленная задача. Своевременная оплата.
Отличный исполнитель, благосклонно отнесся к просьбам доработки уже по факту оплаты и прошествию немалого времени.
Ответный отзыв