Имеется Google My Business API, через curl запрос без проблем можно получить список всех отзывов. Требуется оформить получение и вывод этого списка на страничке сайта под управлением CMS MODX.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется написать программу в виде исполняемого файла, отдельно для ОС Windows отдельно для MacOS и для Linux без установки (инсталляции) в систему, которая формирует из указанной директории (диска) полный список каталогов\файлов, сохраняя в свой внутренний ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется вывести сайт из-под фильтра "Минусинск", наложенный по причине закупок "вечных" ссылок. ТОЛЬКО безопасная сделка Weblancer, исполнитель получает 100% оплату, по факту исполнения договора. Цена договорная.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать редизайн существующего сайта на основе прототипа (скетч-макета), выполненного в Axure, с учётом представленных в прототипе вариантов lg, sm, xs и т.п. Примерно 10 базовых страниц состоящих из примерно 17 базовых блоков. Посмотреть прототип можно ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Несколько лет на сайт арендовали ссылки через SeoPult и последние года три-четыре покупали "вечные" ссылки через Gogetlinks/Getgoodlinks. В 2015 г. сайт впервые попал под "минусинск". Сняли полностью аренду ссылок через Seopult, сайт восстановился. Примерно год назад перестали закупать ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $150
Требуется сделать дизайн целевой страницы (landing page) для контекстной рекламы по запросам "восстановление данных", восстановление флешек и SSD" и "восстановление raid". Поскольку запросы родственные, то можно сделать единый шаблон, отличающийся только главным графическим блоком\слайдером. Дизайн должен ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $170
Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта kc-wolf.ru, посвященного восстановлению данных в Уфе. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Требуется создание " с нуля", поддержка и сопровождение группы "вконтакте" и в facebook. Дизайн, наполнение, привлечение подписчиков, - вобщем пакетная комплексная услуга. На постоянной основе с ежемесячной оплатой.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется вывод молодого сайта из-под АГС Яндекса. Подробности в личке. Оставляйте заявки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для постоянного сотрудничества ищется переводчик. Требуется переводить с русского на англ. технические статьи по тематике "восстановление данных" (словарь спец. терминов будет предоставлен). Средний объем 1000-3000 знаков. Предлагайте цены, выберу исполнителя исходя из приемлемого сочетания цена\качество.Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $300
Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта www.hardmaster.info, посвященного восстановлению данных. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных графических элементов. Исполнители, ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Требуется перенести сайт www.hardmaster.info c html верстки на ЦМС ModX Evolution v 1.0.6. Условия: Сохранение оригинальных URL всех страниц, картинок. Сохранение всех оригинальный тегов TITLE и DESCRIPTION существующих страниц, тегов ALT и TITLE изображений и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется перенос сайта сделанного в стародавние времена, с голого html на CMS MODX с сохранением всех адресов, верстки и функционала. Общее кол-во страниц - около 300. Желательный срок выполнения до недели. Желательный бюджет до 4 000 руб. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
На базе персональной странички (www.hardmaster.info) нужно сделать корпоративный сайт (существующий контент должен быть перемещен в раздел "сетевой дневник" или что то типа этого). ТЗ: без извратов, типа написание ЦМС с нуля и т.п., создание БД, ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт12 лет назад
http://hardmaster.info Сайту больше трех лет. SEO практически не проводилась. В настоящее время показатели: ТИЦ 30, PR 4. Бюджет обсуждаем. Готов к долговременному сотрудничеству. P.S. Предложения с предоплатами не рассматриваются. Либо разбиваем работу\оплату на части, либо еще как то. ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен переводчик для перевода (либо корректировки переведенного google.translate) технических статей с русского на английский. Работа на постоянной основе, подробности в привате. Оплата по договоренности.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад