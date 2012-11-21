Нужен вывод сайта из-под АГС

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок231 просмотр

Требуется вывод молодого сайта из-под АГС Яндекса. Подробности в личке. Оставляйте заявки.

13 лет назад
robin
Артем 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$200
186 дней
Работа выполнена полностью, по факту сотрудничества остался доволен.
Всё супер. Артем всегда был на связи и вовремя оплатил работу.

Заявки фрилансеров

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад