Требуется продвижение сайта во французском сегменте Интернета.
Оптимизация сайта художественной ковки
Оптимизация сайта кузни художественной ковки Кованый Каприз в г. Донецк (исполнитель Северный Донбасс или область).
Задача:
Уникальные Названия и описания для фотографий
Размещение объявлений на 1-3 доски для каждого отдельного товара
Оплата по факту выполненных работ не чаще 1 р в 3 дня.
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