Оптимизация сайта художественной ковки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки156 просмотров

Оптимизация сайта кузни художественной ковки Кованый Каприз в г. Донецк (исполнитель Северный Донбасс или область).

Задача:

Уникальные Названия и описания для фотографий

Размещение объявлений на 1-3 доски для каждого отдельного товара

Оплата по факту выполненных работ не чаще 1 р в 3 дня.

13 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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