Помощник SEO-оптимизатора, стажер

Крупный контент-проект ищет стажера с расчетом на долгосрочное (больше года) сотрудничество.

Задачи и рост будет зависеть от того, как себя покажете.

Условия и занятость:

1. Постоянная удаленная работа.

2. 4-6 часов в день/ 5 дней в неделю

3. Оплата в размере 200 дол/мес с перспективой роста, возможны бонусы.

Требования:

1. Онлайн на протяжение дня

2. Обязательное наличие скайпа, включительно микрофона для общения голосом

3. Еженедельная отчетность, ежедневная сдача результатов

4. Опыт работы со ссылочной массой: sape.ru (работа с более 2 тыс ссылок), гогетлинкс, ротапост, миралинкс

5. Желателен опыт работы с сапе-мастером, кейколлектором.

6. Опыт составления массового анкор-листа (для количества ключевых слов, от 300)

7. Умение увидеть и найти работающею ссылку среди мусора (понимание качественной площадки).

8. Минимально - базовое понимание SEO

Опыт работы с перечисленными системами не означает, что вы должны виртуозно владеть ими.

Оптимизатор будет готовить подробные задачи и методички, по которым будете работать.

Главное, чтобы не обучать вас работать с самими системами, и с большими объемами информации.

Функционал:

1. Сбор информации по поиску, по задачам.

2. Работа с программой Кейколлектор, другими

3. Работа с sape.ru (поиск площадок, покупка ссылок, формирование анкоров, контроль страниц и другое)

4. Мониторинг ссылочной массы, контроль

5. Перенос результатов позиций в отчетные файлы

Необходим человек имеющий базовые знания и минимальный опыт работы с нужными системами, располагающий временем и главное желанием.