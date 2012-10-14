Помощь с Яндекс.Маркетом

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки130 просмотров

Интернет-магазину на Битриксе (лицензионный "Малый Бизнес") требуется помощь в подключении к Яндекс.Маркету.

1. Выгрузка прайса в YML в правильном виде (с полными данными описаний и пр.)

2. Проверка магазина на соответствие с требованиями Яндекса (мы проверили, всё соответствует, но проконтролировать нужно)

3. Дать рекомендации по рекламной стратегии.

13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день
Выгрузка произведена, в Янедекс.Маркете нас одобрили со 2-й попытки.
Оплата получена

Заявки фрилансеров

adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад