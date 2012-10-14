Помощь с Яндекс.Маркетом

Интернет-магазину на Битриксе (лицензионный "Малый Бизнес") требуется помощь в подключении к Яндекс.Маркету.

1. Выгрузка прайса в YML в правильном виде (с полными данными описаний и пр.)

2. Проверка магазина на соответствие с требованиями Яндекса (мы проверили, всё соответствует, но проконтролировать нужно)

3. Дать рекомендации по рекламной стратегии.