Внутренняя оптимизация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок160 просмотров

Нужно почистить код, настроить перелинковку, скорректировать тайтлы и т.д.

Сайт скину в личку.

От Вас требуется указать сроки, стоимость и ссылку на подобные работы.

В личку просьба не писать.

13 лет назад
vorobeyy
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Работой доволен, спасибо.
Все супер, большое спасибо!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад