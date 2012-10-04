SEO-специалист на удаленную работу

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Веб студия ЛидерВеб - разыскивает Неутомимого SEO-специалиста. Кандидат подбирается на конкурсной основе. Работа производится удаленно!

Обязанности:

- продвижение под ПС;

- координация работы контент-менеджера;

- внутренняя оптимизация веб-сайтов.

Требования:

- опыт в SEO-продвижении;

- минимум 3 сайта успешно выведенных в ТОП-10 Яндекс. Высоко-конкурентных тематик.

Оплата:

Производится грейдерная система оплаты. % от привлеченных средств клиентов + % за эффективность продвижения + оплата координации контент менеджеров + оплата внутренней оптимизации и координации работы команды на этапе проектирования веб-сайтов.

ВНИМАНИЕ! В заявках на рассмотрение – Портфолио, вида (сайт – поисковые запросы – место выдачи (Яндекс, Google), Регион)

13 лет назад
LeaderWeb
Марат 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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