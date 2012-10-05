требуется опытный специалист по поддержке корпоративных аккаунтов в социальных сетях (интересует прежде всего Facebook, LinkedIn, Twitter, google+). По Европе / Америке (английский желателен, тексты на английском мы предоставляем) ...
Рекламная кампания в сети
Нужна мощная рекламная компания в сети для сайта занимающегося продажей автомобилей со скидкой!
От вас потребуется план, настройка и ведение рекламной компании (желательно привлечение целевой аудитории)
1. Продвижение в соц. сетях (какие можете предложить варианты?)
2. Яндекс директ Google Adwords
3. Оптимизация и поисковое продвижение самого сайта (какие можете предложить варианты?)
4. Баннеры (какие можете предложить варианты?)
5. Контекст (какие можете предложить варианты?)
6. Другие варианты, способные привлечь от 500 целевых уников в день за адекватную цену)
Интересуют цены, сроки.
С уважением,
Белый Сергей.
Выбранный исполнитель
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