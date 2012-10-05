Рекламная кампания в сети

Артем весьма ответственный исполнитель. Работали по SEO – результативно и, надеюсь, будем работать и дальше по мере необходимости. Всегда на связи, на все вопросы отвечает, что не понятно – обязательно объяснит. Дает дельные советы – что немаловажно и приятно. Успехов Вам и всего самого доброго.