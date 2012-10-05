Рекламная кампания в сети

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок132 просмотра

Нужна мощная рекламная компания в сети для сайта занимающегося продажей автомобилей со скидкой!

От вас потребуется план, настройка и ведение рекламной компании (желательно привлечение целевой аудитории)

1. Продвижение в соц. сетях (какие можете предложить варианты?)

2. Яндекс директ Google Adwords

3. Оптимизация и поисковое продвижение самого сайта (какие можете предложить варианты?)

4. Баннеры (какие можете предложить варианты?)

5. Контекст (какие можете предложить варианты?)

6. Другие варианты, способные привлечь от 500 целевых уников в день за адекватную цену)

Интересуют цены, сроки.

С уважением,

Белый Сергей.

Google Ads
13 лет назад
Beliy_S
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Артем весьма ответственный исполнитель. Работали по SEO – результативно и, надеюсь, будем работать и дальше по мере необходимости. Всегда на связи, на все вопросы отвечает, что не понятно – обязательно объяснит. Дает дельные советы – что немаловажно и приятно. Успехов Вам и всего самого доброго.
Работал по прогонам все четко и своевременная оплата. Всем рекомендую!!

Заявки фрилансеров

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад