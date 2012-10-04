Анализ СЕО, консультация по трафику сайта

Требуется консультация по поисковому продвижению сайта компании. Проблема такая: трафик с Яндекса и Гугла летом шел вверх, а сейчас в активный деловой сезон - сильно падает. Хотя все позиции в топ почти не меняются. Хотелось бы понять, что с сайтом не так и как исправить ситуацию? Ссылку на сайт вышлю дополнительно по запросу.

Уточню. Летом работал по сайту сео-специалист, задачей которого было до-вывести сайт в ТОП 10 по некоторым запросам (по многим сайт уже в топ). Однако, задачи решены не были и позиции даже ухудшились. В связи с этим сотрудничество остановили.

Ссылку на сайт вышлю дополнительно по запросу.

Хотелось бы получить действительно предметную консультацию, а не общие слова. Если проблема серьезная и мы не сможем устранить ее собственными силами, то возможно сотрудничество с вами. И не только по одному проекту.

Спасибо.

С уважением, Оксана