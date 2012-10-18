Ok-ssss

Оксана Ok-ssss

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Здравствуйте.

В связи с нововведениями на free-lance.ru решила поработать на этом ресурсе.

Мой аккаунт с проектами и отзывами исполнителей см. здесь - https://www.free-lance.ru/users/Oksana/.

Работаем серьезно.

Отличная репутация менеджера проектов и благонадежного работодателя на фрилансе – 6 лет.

Реализовано более 50 кейсов по разработке логотипов, фирменных стилей, брендбуков, сайтов, рекламных кампаний.

Командная работа с ответственными и надежными исполнителями.

Взаимовыгодные условия сотрудничества с Фрилансерами.

Соблюдение сроков, качественная работа и решение нестандартных задач для Заказчиков.

Соблюдение сроков и качественная работа – это жесткие и однозначные условия сотрудничества с любым исполнителем.

За отличную работу – всегда напишу ПЛЮС :)

МИНУСЫ ставлю только в особо вопиющих и безнадежных случаях, когда люди ведут себя по-свински, трусливо и безответственно.

Оплачиваю работы всегда и моментально! Иногда с премией за срочную помощь в особо сложных случаях :)

Добро пожаловать в команду! :)

С уважением, Оксана

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