Требуется сделать программирование раздела сайта (дополнительно) и интегрировать с интернет-магазином. Сайт на Битриксе. Вам выдается верстка страниц + ТЗ. Срок выполнения работ - в течение 1 недели. Оплата - любым способом. С уважением, Оксана
Здравствуйте.
В связи с нововведениями на free-lance.ru решила поработать на этом ресурсе.
Мой аккаунт с проектами и отзывами исполнителей см. здесь - https://www.free-lance.ru/users/Oksana/.
Работаем серьезно.
Отличная репутация менеджера проектов и благонадежного работодателя на фрилансе – 6 лет.
Реализовано более 50 кейсов по разработке логотипов, фирменных стилей, брендбуков, сайтов, рекламных кампаний.
Командная работа с ответственными и надежными исполнителями.
Взаимовыгодные условия сотрудничества с Фрилансерами.
Соблюдение сроков, качественная работа и решение нестандартных задач для Заказчиков.
Соблюдение сроков и качественная работа – это жесткие и однозначные условия сотрудничества с любым исполнителем.
За отличную работу – всегда напишу ПЛЮС :)
МИНУСЫ ставлю только в особо вопиющих и безнадежных случаях, когда люди ведут себя по-свински, трусливо и безответственно.
Оплачиваю работы всегда и моментально! Иногда с премией за срочную помощь в особо сложных случаях :)
Добро пожаловать в команду! :)
С уважением, Оксана
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