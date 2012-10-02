Дизайн сайта для рекламного агентства

Есть старый сайт, сейчас необходима его модернизация. Требуется разработать современный дизайн для Рекламного Агентства маркетинговых коммуникаций. Услуги РА – брендинг, интернет, реклама, спонсоринг, управление, консалтинг. Позиционирование – услуги для красивого, модного и здорового бизнеса (салоны красоты, медцентры, модные проекты).

r-agency.ru

Структура сайта изменится. Логотип нужно скорректировать – сделать сокращенное название. Цвет изменить в сторону "рубин". Центральное фото, которое сейчас стоит на сайте, можно использовать в новом дизайне, либо подобрать другое, которое эмоционально соответствует слогану: "Сила и энергия для красивых брендов".

Дизайн должен быть аккуратным, стильным, лаконичным, воздушным, без перегруза, с умеренным креативом, адаптированный под разные размеры браузеров, легкий – для дальнейшей оптимизации и продвижения.

Предоплата 30% (договор, оплата на р\счет на физ или юр лицо).

Портфолио "живых" сайтов со ссылками обязательно – покажите, пожалуйста, ваши лучшие работы.

Ваша стоимость работ и сроки исполнения?

Спасибо.

С уважением, Оксана