Дизайн сайта для рекламного агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка255 просмотров

Есть старый сайт, сейчас необходима его модернизация. Требуется разработать современный дизайн для Рекламного Агентства маркетинговых коммуникаций. Услуги РА – брендинг, интернет, реклама, спонсоринг, управление, консалтинг. Позиционирование – услуги для красивого, модного и здорового бизнеса (салоны красоты, медцентры, модные проекты).

r-agency.ru

Структура сайта изменится. Логотип нужно скорректировать – сделать сокращенное название. Цвет изменить в сторону "рубин". Центральное фото, которое сейчас стоит на сайте, можно использовать в новом дизайне, либо подобрать другое, которое эмоционально соответствует слогану: "Сила и энергия для красивых брендов".

Дизайн должен быть аккуратным, стильным, лаконичным, воздушным, без перегруза, с умеренным креативом, адаптированный под разные размеры браузеров, легкий – для дальнейшей оптимизации и продвижения.

Предоплата 30% (договор, оплата на р\счет на физ или юр лицо).

Портфолио "живых" сайтов со ссылками обязательно – покажите, пожалуйста, ваши лучшие работы.

Ваша стоимость работ и сроки исполнения?

Спасибо.

С уважением, Оксана

13 лет назад
Ok-ssss
Оксана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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