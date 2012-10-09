Дизайн интернет-магазина ножей, мачет и пр.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок225 просмотров

Принимаются оригинальные предложения, бюджет - готов обсуждать

В качестве движка, предположительно, будет advantshop.net

13 лет назад
stas_mursaev
Мурсаев 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ankabest
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$250
2 дня
Дизайн сайта реализован в точном соответствии с нашими пожеланиями и весьма оперативно Рекомендую!
Во всех отношениях приятный заказчик, четко поставленная задача, оперативная обратная связь, рекомендую к с сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ankabest
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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