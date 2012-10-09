ankabest

Анна Хлудова ankabest

 
40 летУкраина/Мариуполь
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Опыт работы 7 лет

Выполнено более трехсот проектов для клиентов из десяти стран мира. Проекты, которые отлично выполняют свои задачи и представляют вас в самом выгодном свете.

- Ответственный подход к каждому заказу, независимо от бюджета и содержания услуги

- Разумные цены при высоком качестве работы

- За 7 лет работы создано более 300 качественных современных интернет ресурсов

- Каждый сайт, уникален, создан под заказчика индивидуально

Высокое качество. Кратчайшие сроки.

Портфолио
Отзывы заказчиков
davydov2010
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуется консультация по дизайну сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
stas_mursaev
Мурсаев 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина ножей, мачет и пр.
Дизайн сайта реализован в точном соответствии с нашими пожеланиями и весьма оперативно Рекомендую!
Во всех отношениях приятный заказчик, четко поставленная задача, оперативная обратная связь, рекомендую к с сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
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