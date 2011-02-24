stas_mursaev

Мурсаев stas_mursaev

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$22
10 баллов
9 лет назад
Собрать статистику по avito
Остался доволен сотрудничеством со Станиславом. Всё прошло быстро и без проблем. Оплату получил без задержек сразу после выполнения работы.
Всё, что оговаривали, сделано вовремя и качественно
Ответный отзыв
ankabest
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Дизайн интернет-магазина ножей, мачет и пр.
Во всех отношениях приятный заказчик, четко поставленная задача, оперативная обратная связь, рекомендую к с сотрудничеству.
Дизайн сайта реализован в точном соответствии с нашими пожеланиями и весьма оперативно Рекомендую!
Ответный отзыв
maakar
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Создать описание для ряда разделов магазина посуды
Очень понравилось работать со Станиславом. Четкое ТЗ, быстрая оплата, вежливость и оперативность в общении. Рекомендую для совместной работы
Результатом довольны, выражаем всяческую благодарность! Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв