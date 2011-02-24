stas_mursaev

Требуется написать утилиту для чтения показаний счётчика, что бы её потом по крону раз в день вызывать Счётчик подключается кабелем USB->IR Счётчик умеет отдавать множество данных, но нужны только ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна следующая таблица регион | категория->категория->.. | количество объявлений содержание объявлений (контактные данные, телефоны, цены) - не нужно данные буду выборочно проверятьВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется сайт php, mysql (InnoDB) На данный момент поиск реализован разбивкой строки на слова и like'ами Необходимо установить на хостинг и настроить ПО для полнотекстового поиска (например, Sphinx), и внести изменения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо по расписанию парсить ряд сайтов (~топ-10 в каждой товарной группе) интернет-магазинов, извлекая оттуда артикулы, информацию по наличию товара и цене, и помещать эту информацию в БД, например в табличку с полями (магазин, дата, артикул, ...Базы данных4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Принимаются оригинальные предложения, бюджет - готов обсуждать В качестве движка, предположительно, будет advantshop.netДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно написать скрипт на php для экспорта из Melbis Shop(melbis.com) всего, что получится (заказы, товары, клиенты) в формате CommerceML v2 (http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/90/92.htm) Критерием правильности скрипта будет успешный импорт этих заказов в базу megaplan.ru (http://wiki.megaplan.ru/Help_Sales#a8429820774b6c7dd34596064948707a9 )Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для обеспечения актуальности каталога товаров магазина посуды, подарков и мелкой бытовой техники Что я под этим понимаю: 1. "Выкладка" товара - определение привлекательных предложений, хитов продаж, создание ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Разделы, для которых необходимо создать описание: - http://anista.ru/dir_kitchen_machines.htm (включая подразделы) - http://anista.ru/dir.php?id=127 - http://anista.ru/dir.php?id=751 - http://anista.ru/dir.php?id=90 (включая подразделы) Каждое описание должно решать две задачи: 1. Начинать продавать, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Магазин - anista.ru Используемая CMS - Melbis Shop 5.4 Пожелания: 1. Обновить дизайн. Сделать его более простым и лаконичным ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Магазин - anista.ru Можно в качестве основы использовать существующий логотип, можно не использовать Готовый логотип может быть разноцветным, объемным, и пр., но при этом необходимо, что бы его можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад