maakar

Руслан Макаров maakar

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Превращаю идеи в Слово!

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Кратко о себе:

Я женат, воспитываю троих детей, развиваю семейное дело - сыроделие, также зарабатываю веб-райтингом, переводами, консультациями различного рода.

Образование – филолог английского, немецкого языка. Питаю слабость к английскому. Свободно говорю и перевожу на украинский язык. Не прекращаю учиться и совершенствовать свои навыки владения Словом.

Имею опыт написания SEO-текстов для сайтов, коммерческих предложений, перевода и рерайтинга англоязычных источников (новости и аналитика). Интересуюсь художественным переводом прозы, поэзии. В любой деятельности приветствую свежий взгляд на привычные вещи.

В оффлайне имею богатый опыт продаж. Около 3 лет занимался оптовыми продажами продуктов питания и стройматериалов (коммерческий директор), Три года работал управляющим крупного супермаркета бытовой техники и электроники (начинал с продавца). Имею опыт работы в сетевом маркетинге. Знаю ЧТО, КОМУ, и КАК продавать, умею управлять и обучать персонал.

Предпочитаю работать с заказчиками из Украины, хорошо ориентируюсь в таких тематиках, как сельское хозяйство, здоровье, история, образование, малый бизнес, ритейл, управление и обучение персонала, современная и классическая музыка, изобразительное искусство.

Люблю работать над большими проектами, которые создаются "с нуля".

Всегда открыт для новых предложений, и с интересом их рассмотрю.

Отзывы заказчиков

zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта торгового центра на WP
WordPress
рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата и оперативная коммуникация - работать с Виталием понравилось.
Ответный отзыв
3qkiev77
Андрей 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Описание товара
Работа выполнена в полном объеме и в оговоренные сроки, приятно иметь дело с профессионалом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Приятно работать с Андреем: четкая постановка задачи, своевременная оплата и профессиональный подход сделали наше сотрудничество легким и продуктивным.
Ответный отзыв
rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
$5
10 баллов
12 лет назад
Автор, тематика "Туризм"
Написание статей
Отличная работа, буду рад продолжить сотрудничество с Русланом.
Рекомендую Станислава как обязательного и компетентного заказчика. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
art-expert
Виктор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайтеры с адекватной самооценкой (на новости)
Исполнитель показал наивысшее качество работы. Фактически даже проверять и исправлять не пришлось. Виден опыт и способность грамотно излагать свои мысли. И как человек - приятен в общении, с высоким уровнем культуры. Highly recommended.
Сотрудничать с заказчиком понравилось. Все по-деловому четко, вежливо и своевременно. ТЗ сформулировано предельно ясно, оплата моментально после принятия сделанной работы. Могу дать только самую высокую рекомендацию для сотрудничества.
Ответный отзыв
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Написать текст с "еврейским" акцентом
О, шоб я был так здоров, как вам повезло! Нет вы послушайте сюды, Руслан тот человек который вам нужен. Вы спросите кого хотите или меня если таки сомневаетесь! Отличный текст с "евреским" акцентом. Руслан таки умеет писать то шо вам надо, а не шото тут тулит. И таки совсем за немножко денег.
Я вас умоляю! Или вы не знаете, как трудно в наше время найти порядочного заказчика? Мы, русские люди таки всегда любили творчески поработать и не за так, прошу вас заметить! Идите сюда, що я вам скажу - уважаемый Иван Михайлович таки тот самый человек, с которым работать легко и интересно. И ша! Никому не говорите, но он таки может справедливо оценить труд фрилансера. И я не буду морочить вам голову - если видите проект от Ивана Михайловича, то бежите скорее туда с вашей заявкой! Можно поиметь отличный гешефт!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#330
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#479
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#447
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
#700
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#3484