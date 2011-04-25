Превращаю идеи в Слово!

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Кратко о себе:

Я женат, воспитываю троих детей, развиваю семейное дело - сыроделие, также зарабатываю веб-райтингом, переводами, консультациями различного рода.

Образование – филолог английского, немецкого языка. Питаю слабость к английскому. Свободно говорю и перевожу на украинский язык. Не прекращаю учиться и совершенствовать свои навыки владения Словом.

Имею опыт написания SEO-текстов для сайтов, коммерческих предложений, перевода и рерайтинга англоязычных источников (новости и аналитика). Интересуюсь художественным переводом прозы, поэзии. В любой деятельности приветствую свежий взгляд на привычные вещи.

В оффлайне имею богатый опыт продаж. Около 3 лет занимался оптовыми продажами продуктов питания и стройматериалов (коммерческий директор), Три года работал управляющим крупного супермаркета бытовой техники и электроники (начинал с продавца). Имею опыт работы в сетевом маркетинге. Знаю ЧТО, КОМУ, и КАК продавать, умею управлять и обучать персонал.

Предпочитаю работать с заказчиками из Украины, хорошо ориентируюсь в таких тематиках, как сельское хозяйство, здоровье, история, образование, малый бизнес, ритейл, управление и обучение персонала, современная и классическая музыка, изобразительное искусство.

Люблю работать над большими проектами, которые создаются "с нуля".

Всегда открыт для новых предложений, и с интересом их рассмотрю.