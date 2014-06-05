Два сайта на одном хостинге заражены вирусом необходимо почистить... pilontravel.com www.divancity.kiev.ua
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужно перенести почту на другой сервер без потери корреспонденции так же установить новый ssl сертификатСистемное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Что нужно: обновить до актуальной версии, сейчас 1,5 + натянуть шаблон (имеется) + ручной перенос контента 500+ страниц + вся работа ведется на вашем сервере + вакатка сайта на боевой домен. сайт pilontravel.comВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
после перевода сайта с вордпресс на битрикс, осталось много ява скриптов, которые создают конфликты, надо почистить... svitdivaniv.com.uaИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт http://pilontravel.com , доступ есть только через админку, оплата на карту Приват банкаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо настроить тему для сайта на wordpress, плагин woocommerce сайт svitdivaniv.com.ua тема flatmarket http://themes.magniumthemes.com/?theme=fmwp оплата договорная (на карту приватбанка)Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $400
Тема мягкая мебель, колличество текста - 550-600 символов , уникальность - 100%, объем - 500 позиций Сроки - 1 месяц Оплата на карту приват банка, 15 грн - 1 шт. Пример http://www.svitdivaniv.com.ua/shop/klassicheskij-divan/divan-redford/Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужны тексты описания товара 1200-1400 символов например http://www.svitdivaniv.com.ua/shop/stoly/stol-transformer-akrobat/ оплата договорнаяКопирайтинг33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо отредактировать тему сайта на вордпресс http://www.svitdivaniv.com.ua/ (добавить телефоны в шапку, убрать лишний код, и т.д. оплата договорнаяHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо увеличить скорость загрузки сайта на вордпресс. (svitdivaniv.com.ua) Оплата договорная.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад