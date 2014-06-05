3qkiev77

Андрей 3qkiev77

 
46 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sheff_48
Антон 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$500
10 баллов
6 лет назад
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Спасибо за доверие! Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена в оговоренный срок, задача реализована на отлично Спасибо, буду обращаться в дальнейшем...
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maakar
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Описание товара
Приятно работать с Андреем: четкая постановка задачи, своевременная оплата и профессиональный подход сделали наше сотрудничество легким и продуктивным.
Работа выполнена в полном объеме и в оговоренные сроки, приятно иметь дело с профессионалом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
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FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Редактировать шаблон сайта
Хорошая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Работа выполнена быстро и качественно, спасибо!
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micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
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Отличный заказчик, оплата моментально! Рекомендую!
Все сделано быстро и качественно, спасибо!
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