art-expert

Авторские статьи, журналистика, экспертиза рекламы, обучение etc.

Рад всех приветствовать!

С удовольствием сотрудничаю с теми из вас, кому нужны осмысленные и легко читаемые тексты, написанные человеческим языком.

Я предлагаю:

- высокоуровневый копирайтинг;

- авторские обзоры и рецензии;

- услуги редактора для интернет-ресурсов;

- ведение авторских и новостных колонок.

Какие темы?

Предлагайте лично, будем смотреть.

О себе: журналист-обозреватель с непосредственным опытом 7 лет, включая и электронные издания, и печатные. Не чужд мне и рекламный уклон в подаче материала.

Работа над материалом ведется глубокая и вдумчивая, поскольку интернет-журналистика является не вечерней подработкой, а основным моим видом деятельности.

-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Мои ордена и медали:

1. Являюсь автором контент-дивизиона "Поиск-Подбор": http://poisk-podbor.ru/?action=author&id=74

2. Сотрудничаю в качестве обозревателя программ одного из древнейших и авторитетнейших soft-порталов Рунета Softkey.info: http://www.softkey.info/reviews/review12728.php

3. Веду деловой блог: http://artcafegold.blogspot.com/

4. До 2012 года был автором и главным редактором новостного игрового портала gamago.ru

5. С 2005 по 2008 годы был в составе авторского коллектива печатного развлекательного издания "Шпиль!"

6. Огромный опыт работы в сфере экономики с соответствующим знанием темы.

Постоянно слежу за ключевыми тенденциями и новостями, потому материалы всегда пишу со знанием дела.

Лингвистически подкован - на вышеуказанных ресурсах очень суровые корректоры. Делу помогает неплохое знание английского языка, а также свободное владение украинским языком.

Расценки

Персональный подход к каждому заказчику. Диапазон начинается от 3$ за 1000 знаков (средний тариф по сделкам, как правило, по результатам переговоров - несколько выше).

К особо интересным заданиям - более лояльный ценовой подход.

Также в ряде случаев не привязываюсь к машинописной тарификации - не всё же сводить оплату к банальному пересчету "1 доллар за полкило сахара".

Форма оплаты

Практически любая. На старте сотрудничества - предоплата обязательна. При этом для постоянных проверенных заказчиков - программа лояльности: скидки, бонусы и "рассрочка".

О важности предоплаты советую прочитать в книге известного бизнесмена Г. Балашова.

Вкратце - уважающий себя человек, претендующий на "брендовость", берет деньги наперед, ведь заботится о своем имени и имидже.

Я много сил вкладываю в свою репутацию, поэтому неукоснительно следую принципу добропорядочности и от других жду того же.

Обращайтесь, будем сотрудничать.

С уважением, Виктор Фрэйн

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Дополнительные разрозненные образцы работ:

Пример изданной в глянце статьи (+ см. портфолио):

"День сурка-рецидивиста, или 13 новелл о детективе Хоппере"

http://artreactor.livejournal.com/1851.html

SEO-копирайтинг:

принимал участие в наполнении сайта: http://www.relevate.ru/articles/

Пара статей на MMOLenta:

http://www.mmolenta.ru/crysis-2-optimization-tips/

http://www.mmolenta.ru/super-meat-world/

И многое-многое другое.