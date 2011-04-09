art-expert

Несистематически и в небольших количествах нужна будет помощь в рерайте мировых новостей (уникальность от 95-97%). Если Вы - новичок, тоже пробуйте свои силы, но обязательно покажите себя в выполнении тестового задания. ...
Рад всех приветствовать!
С удовольствием сотрудничаю с теми из вас, кому нужны осмысленные и легко читаемые тексты, написанные человеческим языком.
Я предлагаю:
- высокоуровневый копирайтинг;
- авторские обзоры и рецензии;
- услуги редактора для интернет-ресурсов;
- ведение авторских и новостных колонок.
Какие темы?
Предлагайте лично, будем смотреть.
О себе: журналист-обозреватель с непосредственным опытом 7 лет, включая и электронные издания, и печатные. Не чужд мне и рекламный уклон в подаче материала.
Работа над материалом ведется глубокая и вдумчивая, поскольку интернет-журналистика является не вечерней подработкой, а основным моим видом деятельности.
-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Мои ордена и медали:
1. Являюсь автором контент-дивизиона "Поиск-Подбор": http://poisk-podbor.ru/?action=author&id=74
2. Сотрудничаю в качестве обозревателя программ одного из древнейших и авторитетнейших soft-порталов Рунета Softkey.info: http://www.softkey.info/reviews/review12728.php
3. Веду деловой блог: http://artcafegold.blogspot.com/
4. До 2012 года был автором и главным редактором новостного игрового портала gamago.ru
5. С 2005 по 2008 годы был в составе авторского коллектива печатного развлекательного издания "Шпиль!"
6. Огромный опыт работы в сфере экономики с соответствующим знанием темы.
Постоянно слежу за ключевыми тенденциями и новостями, потому материалы всегда пишу со знанием дела.
Лингвистически подкован - на вышеуказанных ресурсах очень суровые корректоры. Делу помогает неплохое знание английского языка, а также свободное владение украинским языком.
Расценки
Персональный подход к каждому заказчику. Диапазон начинается от 3$ за 1000 знаков (средний тариф по сделкам, как правило, по результатам переговоров - несколько выше).
К особо интересным заданиям - более лояльный ценовой подход.
Также в ряде случаев не привязываюсь к машинописной тарификации - не всё же сводить оплату к банальному пересчету "1 доллар за полкило сахара".
Форма оплаты
Практически любая. На старте сотрудничества - предоплата обязательна. При этом для постоянных проверенных заказчиков - программа лояльности: скидки, бонусы и "рассрочка".
О важности предоплаты советую прочитать в книге известного бизнесмена Г. Балашова.
Вкратце - уважающий себя человек, претендующий на "брендовость", берет деньги наперед, ведь заботится о своем имени и имидже.
Я много сил вкладываю в свою репутацию, поэтому неукоснительно следую принципу добропорядочности и от других жду того же.
Обращайтесь, будем сотрудничать.
С уважением, Виктор Фрэйн
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Дополнительные разрозненные образцы работ:
Пример изданной в глянце статьи (+ см. портфолио):
"День сурка-рецидивиста, или 13 новелл о детективе Хоппере"
http://artreactor.livejournal.com/1851.html
SEO-копирайтинг:
принимал участие в наполнении сайта: http://www.relevate.ru/articles/
Пара статей на MMOLenta:
http://www.mmolenta.ru/crysis-2-optimization-tips/
http://www.mmolenta.ru/super-meat-world/
И многое-многое другое.
- Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен человек, который сможет разместить а разных ненавязчивых формах упоминание и ссылку на обзор, размещенный на одном информ.ресурсе. Предпочтение - украинским новостным ресурсам и форумам, так как тема обзора касается Украины. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад