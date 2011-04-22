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В 2006 году окончил Саратовский государственный университет с красным дипломом, в том же году поступил в аспирантуру по специальности биомеханика.
В 2006 году получил дополнительную специальность переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по биомеханике, тематика - аневризмы сосудов головного мозга.
Занимаюсь численным моделированием различных процессов, трехмерным проектированием, профессиональным переводом технических текстов.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Из всех претендентов показал наилучшее качество выполнения при конкурентоспособной цене, без косых речевых оборотов и нелепых ошибок. Также предложил подходящий объем ежедневной работы, который готов сдавать. Достойный вариант.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, задания подаются в нормальной, понятной форме. По срокам сдачи, стоимости и объеме работ легко договорились. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга