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В 2006 году окончил Саратовский государственный университет с красным дипломом, в том же году поступил в аспирантуру по специальности биомеханика.

В 2006 году получил дополнительную специальность переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по биомеханике, тематика - аневризмы сосудов головного мозга.

Занимаюсь численным моделированием различных процессов, трехмерным проектированием, профессиональным переводом технических текстов.