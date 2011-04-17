Рерайтеры с адекватной самооценкой (на новости)

КопирайтингЗавершен7 заявок1038 просмотров
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Несистематически и в небольших количествах нужна будет помощь в рерайте мировых новостей (уникальность от 95-97%).

Если Вы - новичок, тоже пробуйте свои силы, но обязательно покажите себя в выполнении тестового задания.

Элите этого портала, чьи цены "кусаются" - этот проект не подойдет.

Предпочтение будет отдаваться тем, кто предложит меньшую цену, а также выполнит с максимальной уникальностью тестовое задание (смотрите файл) - не пугайтесь, текста там совсем чуть-чуть.

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13 лет назад
art-expert
Виктор 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
pelageja
Елена 
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$30
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gotic
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
Из всех претендентов показал наилучшее качество выполнения при конкурентоспособной цене, без косых речевых оборотов и нелепых ошибок. Также предложил подходящий объем ежедневной работы, который готов сдавать. Достойный вариант.
Адекватный заказчик, задания подаются в нормальной, понятной форме. По срокам сдачи, стоимости и объеме работ легко договорились. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Eva_1
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$10
Сообразительный исполнитель, способный к самосовершенствованию. И как человек,- очень приятный в общении.
Отличный заказчик! Легко договорились о цене и об объёме работ. В случае работы с этим заказчиком вам гарантированы своевременная оплата и приятное общение. Всем советую!
maakar
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
Исполнитель показал наивысшее качество работы. Фактически даже проверять и исправлять не пришлось. Виден опыт и способность грамотно излагать свои мысли. И как человек - приятен в общении, с высоким уровнем культуры. Highly recommended.
Сотрудничать с заказчиком понравилось. Все по-деловому четко, вежливо и своевременно. ТЗ сформулировано предельно ясно, оплата моментально после принятия сделанной работы. Могу дать только самую высокую рекомендацию для сотрудничества.
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