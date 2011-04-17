Рерайтеры с адекватной самооценкой (на новости)

Здравствуйте, требуются помощники по рерайтингу/копирайтингу. Только для людей, желающих качественно выполнять свою работу. Ищу людей позитивных, дружелюбных. Зависть, озлобленность, афера - проходят мимо - на нюх не переношу. Если чего-то не знаете в проф. сфере - не беда, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Несистематически и в небольших количествах нужна будет помощь в рерайте мировых новостей (уникальность от 95-97%).
Если Вы - новичок, тоже пробуйте свои силы, но обязательно покажите себя в выполнении тестового задания.
Элите этого портала, чьи цены "кусаются" - этот проект не подойдет.
Предпочтение будет отдаваться тем, кто предложит меньшую цену, а также выполнит с максимальной уникальностью тестовое задание (смотрите файл) - не пугайтесь, текста там совсем чуть-чуть.
Тестовые тексты пишите прямо в проекте! Заявки скрыты друг от друга.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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