Рерайтеры с адекватной самооценкой (на новости)

Несистематически и в небольших количествах нужна будет помощь в рерайте мировых новостей (уникальность от 95-97%).

Если Вы - новичок, тоже пробуйте свои силы, но обязательно покажите себя в выполнении тестового задания.

Элите этого портала, чьи цены "кусаются" - этот проект не подойдет.

Предпочтение будет отдаваться тем, кто предложит меньшую цену, а также выполнит с максимальной уникальностью тестовое задание (смотрите файл) - не пугайтесь, текста там совсем чуть-чуть.

Тестовые тексты пишите прямо в проекте! Заявки скрыты друг от друга.