Ищем журналиста-новостника на постоянной основе

В связи с расширением на новостной сайт на постоянной основе требуется журналист для написания небольших (около 1000 знаков) новостей на основе других источников. Работа в вечернее время, с 18:00 по московскому времени.

Тематика различная – от шоу-бизнеса до политики и международных отношений. Желательно с опытом аналогичной работы и строго с наличием свободного времени.

Суть работы такова: необходимо самостоятельно искать свежие и интересные новости, и также интересно их рассказывать своими словами, сохраняя высокую грамотность (на первое время с поиском тем поможем).

Расценки следующие – 0,7$ за одну новость + премия 1,5$ если новость собирает 1000 просмотров в первые 24 часа.

На испытательном сроке (неделя) оплата осуществляется один раз в день. Далее – 1 раз в 2 недели. Предпочтение будет отдаваться тем, кто предоставит примеры новостных работ. Оставляйте номера асек.