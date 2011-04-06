Копирайтер, контент менеджер

Добрый день Уважаемые участники!

Необходим на постоянную работу в офис ценный сотрудник в оязанности которого будет входить:

Работа-мечта, для тех, кто любит общаться в соц. сетях и на форумах.

1. Написание текстов для сайтов (в основном медицинских)

2. Введение и продвижение групп ВКонтакте, Facebook

3. Общение на форумах и блогах, в основном медицинская тематика (пластическая хирургия, косметология, стоматология)

Пол: Желательно девушка

Возраст: 23-35 лет.

з/п по результатам собеседования