Нужны рерайтеры. Опыт не обязателен. Работа есть как одноразовая, так и на долгосрочной основе. Исходники предоставляю. Оставляйте свои аськи и расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер, рерайтер на сайт для ведения блога.
Коротко о нас:
Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru.
Требования:
Грамотность, уникальность текстов не менее 95%, креативность, творческий подход, умение самостоятельно находить информацию для рерайта.
Личные качества:
Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;
Умение слушать;
Умение работать самостоятельно и быстро;
Желание расти и добиваться результатов.
Условия: работа над интересным проектом;
Занятость: долгосрочное сотрудничество;
Место проживания: не имеет значение;
Если, Вы не уверены в себе, не пишите. В заявке укажите стоимость за 1000 знаков.
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