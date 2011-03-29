Требуется автор для новостей о покере

КопирайтингЗавершен5 заявок440 просмотров
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Главные требования:

- интерес к покеру и минимальное умение в него играть

- владение английским для перевода и обработки новостей из первоисточников

- оперативность (новости должны быть раньше или одновременно с ведущими русскоязычными сайтами о покере)

объем работы: 3-4 интересных новости в неделю

тематика: то, что может быть интересно новичку, который практически не знает игроков и «внутрипокерных движений», т.е. каждая статья должна быть самодостаточной.

примеры нужных материалов: см. на www.vsepropoker.ru, также они бывают на pokerway.ru, balaganoff.com, gipsyteam.ru/news, ru.pokerstrategy.com/news

оплата сдельная: от 2$ за 1000 знаков

13 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
24 отзыва
Выбранные исполнители
Dgzovani
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$2
Спасибо, в узкой теме, Иван показал себе адекватным человеком, коих мало. Уверен с ним можно иметь дело в любых вопросах
Хороший, адекватный заказчик, приятно работать - своевременная оплата, четкое ТЗ и интересная работа!
menshovD
Дмитрий 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
Я заказал копирайт в довольно специфичной теме, результатом очень доволен. определенно Дмитрий классный пацан и с ним можно иметь дело.
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