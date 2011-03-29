Требуется автор для новостей о покере

Главные требования:

- интерес к покеру и минимальное умение в него играть

- владение английским для перевода и обработки новостей из первоисточников

- оперативность (новости должны быть раньше или одновременно с ведущими русскоязычными сайтами о покере)

объем работы: 3-4 интересных новости в неделю

тематика: то, что может быть интересно новичку, который практически не знает игроков и «внутрипокерных движений», т.е. каждая статья должна быть самодостаточной.

примеры нужных материалов: см. на www.vsepropoker.ru, также они бывают на pokerway.ru, balaganoff.com, gipsyteam.ru/news, ru.pokerstrategy.com/news

оплата сдельная: от 2$ за 1000 знаков