Набор копирайтеров. Оплачиваемое тестовое задание

КопирайтингЗакрыт61 заявка1032 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Проходит НАБОР копирайтеров для сайта об одежде. Соответственно нужны статьи на эту тему.

Постоянная работа будет не через день или через два, а в перспективе.

Оплата тестовых заданий составит 20р/1000 символов.

Объём статьи – 1500-3000 символов.

Если у Вас нет опыта работы, ничего страшного. Главное, Ваше желание учиться. Самое необходимое я могу объяснить.

Если предложение заинтересовало, оставляйте заяки и вашу почту (можно в проект, можно в личку), я вышлю Вам небольшую анкету, после заполнения которой свяжусь с Вами для обсуждения деталей.

13 лет назад
klient_work
Екатерина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lada289
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
Сотрудничеством осталась довольна, честный и порядочный заказчик. Оплата работы прошла мгновенно
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