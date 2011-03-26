Набор копирайтеров. Оплачиваемое тестовое задание

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Проходит НАБОР копирайтеров для сайта об одежде. Соответственно нужны статьи на эту тему.

Постоянная работа будет не через день или через два, а в перспективе.

Оплата тестовых заданий составит 20р/1000 символов.

Объём статьи – 1500-3000 символов.

Если у Вас нет опыта работы, ничего страшного. Главное, Ваше желание учиться. Самое необходимое я могу объяснить.

Если предложение заинтересовало, оставляйте заяки и вашу почту (можно в проект, можно в личку), я вышлю Вам небольшую анкету, после заполнения которой свяжусь с Вами для обсуждения деталей.