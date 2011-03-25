Требуются на работу - Журналист, редактор, корректор, копирайтер, рерайтер

Суть работы: нахождение статей, их рерайт и публикация на сайте. Организация занимается санкционированными рассылками (то есть, рассылает статьи, на которые люди сами подписались) нам нужны писатели, которые будут постоянно пополнять статьями сайты, с которых, собственно, и идёт рассылка.

Обязанности: отбор материалов для выпуска, поиск в Интернете информации по интересующему направлению, верстка номера.

E-mail - [email protected]