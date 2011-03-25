Рерайтер статей

КопирайтингЗакрыт48 заявок693 просмотра
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На постоянный небольшой объём работ требуется копирайтер, умеющий писать и переписывать статьи грамотно. Материал должен быть уникальным и легкочитаемым. Обязательно демонстрируйте примеры текстов написанных вами. Указывайте расценки за которые готовы работать.

13 лет назад
Eugeniusch
Евгений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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