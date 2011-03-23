Рерайтер на постоянную работу

$50
КопирайтингЗавершен15 заявок820 просмотров
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Добрый день, фрилансеры

Нужен человек, который будет раз в день писать 1 статью для мифологического сайта (приветствуется заинтересованность в данной теме, поскольку оплата реально невысокая).

Подробности в личку.

Спасибо!

13 лет назад
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tetyanazshmurko
Тетяна 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
Процессом сотрудничества и результатом доволен на 100%. Надеюсь продолжить работу с Татьяной в дальнейшем. Рекомендую для работы как ответственного, пунктуального и грамотного исполнителя.
Отличный заказчик, интересная работа, мгновенная оплата. Приятно работать с ответственным и пунктуальным человеком.
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