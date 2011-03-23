Рерайтер на постоянную работу

Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 1000 символов . Можно перевод/рерайт зарубежных статей. Работа постоянная. Начинать можно уже сегодня. Жду от вас предложений. Оплата один раз в неделю по Webmoney Предложения можно сразу в ...