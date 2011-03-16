Нужен компетентный блогер

Здравствуйте,

нужен человек для ведения раздела на новостном сайте о недвижимости. Рерайтинг.

Раздел - строительство домов, отделка, необычное (интересуют темы: экологические дома, необычная архитектура, как построить дачный домик, наружная отделка домов, из чего можно построить дом, наружные коммуникации и пр. по теме).

1 статья - 1000-1500- 2000 знаков (обсуждается) + 2,3 фото.

Качественный, глубокий рерайтинг. Стиль изложения простой, грамотный, дружеский.

На 1 статью - 1, 2 ключевика.

Темы обсуждаются со мной. 5 - 10 статей в месяц.

Жду Ваши цены, примеры ( пожалуйста, сразу ссылки на подобные работы).

Оплата - Вебмани. Раз в неделю, по факту.