Нужен компетентный блогер

КопирайтингЗакрыт6 заявок279 просмотров
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Здравствуйте,

нужен человек для ведения раздела на новостном сайте о недвижимости. Рерайтинг.

Раздел - строительство домов, отделка, необычное (интересуют темы: экологические дома, необычная архитектура, как построить дачный домик, наружная отделка домов, из чего можно построить дом, наружные коммуникации и пр. по теме).

1 статья - 1000-1500- 2000 знаков (обсуждается) + 2,3 фото.

Качественный, глубокий рерайтинг. Стиль изложения простой, грамотный, дружеский.

На 1 статью - 1, 2 ключевика.

Темы обсуждаются со мной. 5 - 10 статей в месяц.

Жду Ваши цены, примеры ( пожалуйста, сразу ссылки на подобные работы).

Оплата - Вебмани. Раз в неделю, по факту.

13 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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