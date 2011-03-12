Блого-писатели на различные темы

КопирайтингЗавершен13 заявок662 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На постоянной основе требуются блого-писатели на различные темы.

Желателен копирайтинг, но рерайтинг в разумных пределах (или смесь одного с другим) также подходит.

Сообщайте, пожалуйста, цену за 100 постингов (давайте введём меру измерения - 1 постинг, который будет объёмом не менее 1 кб), вместе с публикацией вами на вордпрессе.

спасибо.

13 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$100
Ответственный и грамотный человек.
С Сергеем работаем уже не первый месяц, сотрудничеством вполне довольна. Оплата своевременная, достойная. Рекомендую Сергея как ответственного и просто очень приятного в общении человека.
  • Похожие заказы

  • Требуются журналисты на сайт

    Требуются журналисты на сайт. Обзор новостей интернета.Все новости будут браться с определенных источников. Все необходимые программы предоставляются. Оплата ежемесячно. Нацеленны на долгосрочное сотрудничество. Время, потраченное в день примерно 20 - 30 минут. Колонки: 1. Новости интернета ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются рерайтеры

    $1000

    Требуются грамотные рерайтеры для длительного сотрудничества. Темы самые различные. Оплата по факту, Вебмани. Указываете пожалуйста цены, объем в сутки, "свои" темы.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется редактор для новостей софт портала

    $100

    Для софт портала требуется редактор, рерайтер, копирайтер на постоянную заработную плату. Требуются, разбирающиеся в софте. Адекватные, готовые работать и зарабатывать. Задачи вкраце - в админке вам будет даваться список новостей-обзор какой либо программы, которые нужно будет корректировать. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется автор описаний к видео

    Суть работы заключается в следующем: 1) Дается определенная тема статьи и ключевые слова 2) Нужно найти в Интернете видео на популярных хостингах по теме статьи 3) Вы просматриваете ролик и пишете его описание, используя ключевые слова. Размер описания ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блогер

    Ведение блогов, размещение статей, материалов в сети. Работа сдельная, постоянная. Основная тематика: http://wineexpert.kiev.ua/ Нужен специалист для раскрутки материалов (сайт, магазин, товар, идея) в социальных сетях. Давайте конкретные предложения с конкретными условиями и возможностями.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу хорошего копирайтера

    Ищу хорошего копирайтера для длительного сотрудничества. На начальном этапе объемы небольшие. Важно писать грамотно и интересно (на разные бытовые темы: красота, здоровье, ремонт и т.д.). Прошу указать цену за 1000 знаков.

    Копирайтинг89 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется автор новостей на постоянную работу

    На постоянную работу требуется автор новостей. В данный момент есть 6 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 10 новостей в месяц для каждого сайта (итого 60 новостей на март). Ключевое слово ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Начинающим копирайтерам постоянное сотрудничество

    Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества. Суть - необходим копирайт статей по психологии. Объём - 2000-3000 знаков без пробелов. Первоначально будут отобраны 2-4 копирайтера Количество - около 2-3 статьи в неделю от каждого. Темы - в основном будут предоставлены, ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    На неограниченный срок на сайт 6years.net требуется контент менеджер. Сайт медицинской тематики и создан в помощь студентам. Основные требования к выкладываемому контенту: текст уникальный (копирайт/качественный рерайт) паблик файлы с уникальными описаниями Возможен дополнительный заработок на ф.о. Рассматриваю предложения с ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер, немецкий язык

    $100

    Для одного из наших проектов требуется копирайтер на немецком языке. Сайт связан с сервисом для взрослых, так что если вас это смущает – не пишите. Моя цена 4 доллара 1000 знаков без пробелов + бонус. На ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад