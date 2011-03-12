На постоянной основе требуются блого-писатели на различные темы.

Желателен копирайтинг, но рерайтинг в разумных пределах (или смесь одного с другим) также подходит.

Сообщайте, пожалуйста, цену за 100 постингов (давайте введём меру измерения - 1 постинг, который будет объёмом не менее 1 кб), вместе с публикацией вами на вордпрессе.

спасибо.