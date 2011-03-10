Требуется автор описаний к видео

Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии. Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть работы заключается в следующем:
1) Дается определенная тема статьи и ключевые слова
2) Нужно найти в Интернете видео на популярных хостингах по теме статьи
3) Вы просматриваете ролик и пишете его описание, используя ключевые слова. Размер описания - 1300 символов. Статья сразу публикуется на сайт, в конце статьи размещается видео (с помощью специального плагина - достаточно просто указать код видео на ютубе). В тексте статьи также размещаете ссылки на другие материалы сайта по теме.
Стоимость одного описания = 40 рублей. На месяц выдается задание, оплата по факту выполнения. Тестовое задание оплачивается сразу
ТРЕБОВАНИЯ:
- грамотный русский язык
- опыт написания статей на разнообразные тематики
- быстрый интернет, регулярное пребывание в сети
ПРИМЕРЫ:
remrep.ru/podvesnye-potolki.html
remrep.ru/shpaklevka-potolka.html
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