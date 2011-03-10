Требуется автор описаний к видео

Суть работы заключается в следующем:

1) Дается определенная тема статьи и ключевые слова

2) Нужно найти в Интернете видео на популярных хостингах по теме статьи

3) Вы просматриваете ролик и пишете его описание, используя ключевые слова. Размер описания - 1300 символов. Статья сразу публикуется на сайт, в конце статьи размещается видео (с помощью специального плагина - достаточно просто указать код видео на ютубе). В тексте статьи также размещаете ссылки на другие материалы сайта по теме.

Стоимость одного описания = 40 рублей. На месяц выдается задание, оплата по факту выполнения. Тестовое задание оплачивается сразу

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык

- опыт написания статей на разнообразные тематики

- быстрый интернет, регулярное пребывание в сети

ПРИМЕРЫ:

remrep.ru/podvesnye-potolki.html

remrep.ru/shpaklevka-potolka.html

remrep.ru/shtukaturka-potolka.html