Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики. Суть работы: 1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник) 2. Вы публикуете статью ...