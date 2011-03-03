Ищу автора для блога игровой тематики.

Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики.

Суть работы:

1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник)

2. Вы публикуете статью на сайт, загружаете видео и картинки. Присылаете ссылку мне на модерацию. Я проверяю, оплачиваю и даю следующее задание.

Видео инструкции по размещению и оформлению новостей есть, так что с этим проблем возникнуть не должно.

По поводу оплаты: 60р/1000 знаков. Если меньше 1000, то оплата все равно 60р, т.к. нужно будет заливать картинки и видео. Например 100 знаков = 60р, 900 знаков = 60р, 1100 знаков = 1.1*60р

Хотелось бы увидеть человек интересующегося игровой тематикой и не пропадающего без вести на несколько дней.