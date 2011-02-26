Нужен копирайтер + фотошоп, тематика юмор

Нужен копирайтер с отличным чувством юмора и навыками работы в Фотошопе .

Владение английским: не обязательно, но умение понимать смысл прочитанного – Преимущество.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Перевод текстов, редактирование изображений, занесение данных на вебсайт.

РАСПИСАНИЕ: 1 раз в неделю по 4 часа (т.е. 2 рабочих дня в месяц)

ЗАРПЛАТА: $50/мес (эквивалент $750/мес!)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Для правильного кандидата - сотрудничество ДОЛГОСРОЧНОЕ.

КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНОГО КАНДИДАТА:

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1. Пунктуальный, обязательный, ОПЕРАВТИНО отвечающий на сообщения.

2. Постоянное наличие на связи (скайп с микрофоном)

3. Грамотный русский язык; яркий, оригинальный стиль

4. Отличное чувство юмора (специфика предлагаемой работы)

5. Знание Фотошопа (не обязательно, но является преимуществом)

Работа связана с переводом и рерайтом юмористических текстов и оформления картинок для популярного сайта развлекательной тематики. В качестве теста вам будет предложено небольшое задание на 30 мин.

Жду ваших предложений: начальных – сюда, подробности о себе – в личку.

Спасибо.