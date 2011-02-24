Технический писатель

Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт. Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть. Рирайт статей 10-12 в неделю. 1-2 интервью по телефону в неделю. Заполнение периодической информацией других разделов.
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Компания "ВэбСофт" (www.websoft.ru) ищет удаленного технического писателя на постоянную работу для написания пользовательской доументации по системе WebTutor. Обязательное требование - наличие подтвержденного опыта создания документации для программного обеспечения. Опыт написания документации на английском языке очень желателен, но не обязателен. Решение о переходе на постоянную работу примем в случае успешного завершения первого проекта.
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