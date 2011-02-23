Требуется рерайтер на новостную тематику

В связи с расширением ищу адекватного SEO-копирайтера. Жду от этого человека: - чёткого понимания, как надо и как не надо оптимизировать тексты; - лёгкости, чёткости и лаконичности в статьях; - оперативности, так как будет большая загрузка; - выполнения работы ...