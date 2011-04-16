Требуется контент-менеджер

КопирайтингЗакрыт8 заявок311 просмотров
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Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт.

Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть.

Рирайт статей 10-12 в неделю.

1-2 интервью по телефону в неделю.

Заполнение периодической информацией других разделов.

13 лет назад
desper
Максим 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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