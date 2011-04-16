Рерайтер или копирайтер на финансовый сайт (кредиты, описание кредитов, описание банков и т.д.). Работы очень много, человек нужен минимум на 3-4 месяца. Требования: постоянный интернет, находиться в сети не меньше 5-6 часов, в сутки до 15 ...
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Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт.
Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть.
Рирайт статей 10-12 в неделю.
1-2 интервью по телефону в неделю.
Заполнение периодической информацией других разделов.
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