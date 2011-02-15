Нужен копирайтер/рерайтер

Доброго вечера. Ищу 2-3 человека в "семью", а не наемников. Качества к исполнителю: - знать что такое уникальность (уметь пользоваться адвего) - быстро выполнять задания, достаточно правильно. - желание работать и быть на связи, чтоб я не искал по ...