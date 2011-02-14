Ищем авторов

Портал ищет авторов: самых творческих, талантливых, умеющих вовремя сдавать работу и учиться на ошибках. Опыт работы не важен, а желание совершенствоваться приветствуется. Темы – наши, творчество – ваше.

Разделы, в которых открыты вакансии:

- недвижимость

- все, что с мотором

- медицина

- психология (не путать с рассуждениями)

Важно! Требуется не только умение отрерайтить так, чтобы антиплагиатор ногу сломал, но и наличие собственных мыслей.