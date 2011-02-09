Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...
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Для интернет магазина kid-shopping.ru (тематика - товары для детей) на постоянной основе требуется копирайтер.
Задачи:
- написание текстов по ТЗ
- обновление описаний товаров
- подготовка статей для размещения на партнерских сайтах
Работа удаленная.
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