Требуется копирайтер

$150
КопирайтингЗавершен24 заявки1000 просмотров
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Для интернет магазина kid-shopping.ru (тематика - товары для детей) на постоянной основе требуется копирайтер.

Задачи:

- написание текстов по ТЗ

- обновление описаний товаров

- подготовка статей для размещения на партнерских сайтах

Работа удаленная.

13 лет назад
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
Отличная команда копирайтеров. Очень качественный контент за умеренную оплату. Не задерживают со сроками. Не требуют предоплаты. Очень приятно работать. Продолжаем сотрудничать.
Замечательный заказчик! Предельно ясное ТЗ, приятное общение, быстрая оплата - составляющие нашего успешного сотрудничества. Рекомендуем!
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