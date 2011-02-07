Авторы на автотематику

На постоянную работу требуется несколько исполнителей. Тематика: интернет новости и события. Вы должны уметь отличить домен от хостинга и стартап от дизайна. Источники для рерайта предоставим. Новость должна получатся не меньше 1000 знаков. Ежедневно один исполнитель должен ...