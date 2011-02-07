Авторы на автотематику

Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...
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В команду студии продвижения, сотрудничающей с более, чем 30 копирайтерами, в связи с возросшими объемами, нужны авторы для написания текстов на автотематику: информационные, в разделы и сео-оптимизированные.
Оплата: 1,5$/1000 симв. без пробелов
Требования: грамотность, ответственность, деловой подход к работе.
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