Рерайтер и корректор в офис.

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Московской компании для постоянной работы в филиале, находящемся в городе Тирасполь (Молдова) требуется рерайтер и корректор текстов (или рерайтер и корректор в одном лице).

Требования:

- возраст до 30 лет;

- хорошее знание русского языка;

- знание основ СЕО (оптимизации текстов).

Работа в офисе, пятидневка, отличные условия. Заработная плата оговаривается при собеседовании.

13 лет назад
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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